Gewapende overvallers zoeken in verkeerde huis naar geld en wiet De mannen drongen het verkeerde huis binnen. (Beeld: Bureau Brabant)

BUDEL - Twee mannen drongen vrijdagmiddag 9 maart binnen bij het verkeerde huis aan de Dokter Kuyperstraat in Budel. Een vrouw opende de deur en kreeg meteen een vuurwapen op zich gericht. De overvallers waren op zoek naar geld en wiet, maar dat was er niet. In Bureau Brabant was maandagavond een reconstructie te zien.

Geschreven door Marlou van den Broek

Toen de overvallers de woning doorzochten, zei een van hen ineens dat ze verkeerd zaten. Ze gingen er zonder buit vandoor. De vrouw bleef doodsbang achter. Bekijk de video en lees daarna verder. De politie is nog op zoek naar getuigen. Op camerabeelden is te zien dat de twee mannen richting het huis liepen en weer terug. Daarna liepen ze opnieuw richting het huis, maar dit keer renden ze terug en gingen ze allebei een andere kant op. Ze renden in de richting van de Taxandrialaan. LEES OOK: Gewapende overvallers huis Budel op de vlucht, bewoonster niet gewond De mannen waren beide lichtgetint. Een van hen had een beige muts op en hij droeg een zwarte jas, een donkere Adidasbroek en zwarte schoenen. De ander droeg een zwarte trainingsbroek en verder een beige jas, een grijze broek en Nike sportschoenen.