Woonwagenbewoners voelen zich gediscrimineerd en doen aangifte tegen regioburgemeesters

EINDHOVEN - Woonwagenbewoners doen maandag, op de dag van de mensenrechten, aangifte tegen de regioburgemeesters van Brabant, Limburg en Zeeland. De Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners en een aantal andere organisaties voelt zich gediscrimineerd. Dat meldt de NOS.

In oktober schreven de regioburgemeesters een brief aan minister Kajsa Ollongren. Ze maakten hierin bezwaar tegen haar nieuwe woonwagenbeleid. Gemeenten moeten volgens dat beleid meer ruimte bieden aan woonwagenbewoners. De burgemeesters zijn bang dat dat leidt tot criminaliteit.

Sabina Achterbergh, woordvoerder van de Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners, laat aan de NOS weten de brief van de burgemeesters stigmatiserend te vinden. "Een woonvorm koppelen aan criminaliteit is verboden. We willen niet over een kam geschoren worden. Er is criminaliteit in iedere bevolkingsgroep", zegt ze. De vereniging doet nu aangifte van polarisatie, racisme en discriminatie.

Uitsterfbeleid

Veel gemeenten voerden tot deze zomer een soort ‘uitsterfbeleid’ als het ging om plekken voor woonwagens, maar het College voor de Rechten van de Mens en de Ombudsman bepaalden dat dat in strijd is met de wet. Achterbergh geeft aan dat met de brief van de regioburgemeesters de mensenrechten van de woongemeenschappen worden geschonden.

Een publieke tegenreactie geeft de vereniging omdat de brief ook publiekelijk gepubliceerd is op initiatief van burgemeester John Jorritsma van Eindhoven. De vereniging overhandigde maandagochtend de brief aan minister Ollongren met daarin de bezwaren en de aankondiging van de aangifte.