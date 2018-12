Kittens vastgebonden aan boom en achtergelaten in Esch: 'Dit doe je niet zomaar'

ESCH - Twee kittens zijn vorige week vastgebonden aan een boom en achtergelaten. De broertjes, allebei met een rood tuigje en krap zes maanden oud, werden gevonden in Esch. De beestjes zijn tijdelijk ondergebracht bij de Stichting Zwerfkat Boxtel.

Gechipt zijn de dieren niet, maar bij elkaar horen ze overduidelijk. Brenda van de Laak (40), oprichter van de stichting, ontfermde zich over de dieren. "Ik kreeg een telefoontje van een vriendin van mij die de kittens gevonden had aan de Witvensedijk. Ze had de kittens in haar fietstas gestopt, mee naar huis genomen en heeft ons meteen een berichtje gestuurd. Ze zagen er helemaal niet slecht uit. Sterker nog, er is zelfs goed voor ze gezorgd. Ze zijn te dik."

Schrijnend verhaal

Brenda hoopt erachter te komen van wie de kittens zijn. "Niet om iemand op zijn donder te geven. Helemaal niet. Meestal zit er een schrijnend verhaal achter. De kittens gingen heel goed om met andere katten en honden, dus misschien zijn er thuis wel kindjes verdrietig. Zoiets doe je niet zomaar."

Volgens Brenda is het niet de eerste keer dat er een kat wordt gevonden aan de Witvensedijk. "Een paar weken terug vonden we een kat met een gebroken pootje. Het is echt een bekende dumpplek."