Fans dringen voor handtekening van Jeffrey Herlings bij première van film in Eindhoven Jeffrey Herlings op de foto met een jonge fan bij Pathé in Eindhoven.

EINDHOVEN - Het is maandagavond dringen voor een handtekening van Jeffrey Herlings. Veel fans zijn afgekomen op de première van de film 'The Hard Way to Win 3', die onder meer gaat over het sportleven van Herlings. "Winnen op zondag is één ding, maar van je fans moet je het toch hebben", zegt de motorcrosser uit Oploo.

Geschreven door Rene van Hoof

"Prachtig om hierbij te zijn en om dit mee te maken", zegt de bescheiden wereldkampioen, terwijl hij weer een nieuwe handtekening zet. Onder zijn fans zijn opvallend veel kinderen. "Ik ben ook ooit zo klein geweest en heb opgekeken tegen sporters. Het is mooi om nu zelf in die positie te staan."

Sportman van het jaar

De motorcrosser heeft een topjaar achter de rug. Hij is ook genomineerd voor sportman van het jaar. "Dat zou helemaal de kers op de taart zijn. Motorcross is al niet de grootste sport van Nederland, dus om bij de laatste drie te zitten is al mooi. Als ik de verkiezing win, zou dat het helemaal afmaken." Herlings heeft concurrentie van schaatser Kjeld Nuis en turner Epke Zonderland. Op 19 december wordt bekendgemaakt wie de titel in de wacht sleept. De film die maandag in première gaat in Eindhoven heeft Herlings nog niet gezien. "Maar hij is in elkaar gezet door een hele goede vriend van mij, die altijd vakwerk aflevert. Dus dat zit wel goed."