Bewoners via balkon geëvacueerd na brand in appartementencomplex in Deurne Bij brand in een appartementencomplex zijn bewoners geëvacueerd. (Foto: Martien van Dam/SQ Vision) Bewoners worden met een hoogwerker van de balkons gehaald. (Foto: 112Nieuwsonline)

DEURNE - Vijftien bewoners van een appartementencomplex aan de Molenstraat in Deurne zijn maandagavond geëvacueerd nadat een bankstel in brand was gevlogen. De bank stond op de stoep voor het complex.

Geschreven door Roxanne Hazenberg

Vanwege de rook moesten vijftien mensen, met hun huisdieren, vanaf het balkon uit het complex worden gehaald. Voor sommige bewoners wordt naar vervangende woonruimte gezocht omdat de appartementen te erg beschadigd zijn. Volgens een omstander stonden sommige bewoners in hun pyjama of badjas buiten. De brandweer is met twee blusvoertuigen aanwezig om de brand te blussen. Drie mensen hadden rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. De politie doet onderzoek naar brandstichting.