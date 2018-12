Man met bivakmuts overvalt Albert Heijn in Geldrop

GELDROP - Een Albert Heijn aan de Eindhovenseweg in Geldrop is maandagavond overvallen. De dader kwam de winkel binnen met een bivakmuts op.

Hij ging er met een onbekend geldbedrag vandoor. De overval werd rond acht uur gepleegd. Niemand raakte gewond.

Veel overvallen

Er worden de laatste tijd veel overvallen gepleegd, met name in het zuidoosten van de provincie. Vorige week was het nog raak op steenworp afstand van de Albert Heijn. Toen werd snackbar De Hulst overvallen. De eigenaar van de snackbar wist de overvaller echter weg te jagen.

LEES OOK: Verder leven na een overval: 'Alles staat voor 'n paar tientjes volledig op zijn kop'