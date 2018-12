200 ASML-medewerkers leggen tijdelijk het werk neer voor een betere cao

ASML-medewerkes voor de deur van het bedrijf in Veldhoven (foto: FNV)

VELDHOVEN - Zo'n 200 medewerkers van chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven hebben dinsdagmiddag het werk neergelegd uit protest tegen het uitblijven aan een nieuwe cao in de metalektro. Tijdens de ploegwissel stopten ze drie kwartier eerder met werken om mee te doen aan een actie van vakbond FNV Metaal, recht voor de deur van het bedrijf.

Ook gaan de ASML-ers volgens de vakbond donderdag en vrijdag meestaken met de regionale metaalstaking in Eindhoven. "De animo om mee te doen aan de acties voor een goede cao metalektro nemen bij ASML per week toe. Vorige week deden nog 100 medewerkers mee bij een korte actie, ook al een ongekend hoog aantal voor het hightech-bedrijf waar de werkdruk torenhoog is", aldus FNV Metaal.

Stakingen

De vakbonden voeren al maanden actie voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor de ongeveer 150.000 medewerkers in de metaalsector. Veel Brabantse bedrijven werden al getroffen door 24-uurs-stakingen. Zo waren Daf en VDL in Eindhoven al vaker het doelwit, maar ook bij AMSL groeit de actiebereidheid. De chipmachinefabrikant bevestigt de werkonderbreking. Woordvoerder Monique Mols van ASML: "Wij hopen dat er snel een nieuwe cao komt, want het duurt inderdaad allemaal wel erg lang".

Peter Reniers, bestuurder FNV Metaal: "Ik ben trots op de mensen die meededen aan de walk-out en daarmee lieten zien dat ze het beu zijn. Ze willen maatregelen tegen hun hoge werkdruk, en een goede cao met een fatsoenlijke loonstijging en maatregelen om het werk vol te houden tot aan het pensioen. De FNV wil samen de andere vakbonden graag een goede en toekomstbestendige cao voor de metalektro afsluiten, zoals het past bij de sector en de gunstige financiële ontwikkelingen."

Generatiepact

De vakbonden willen onder andere een jaarlijkse loonstijging van 3,5 procent en goede voorstellen om werk en privé te kunnen combineren. Onderdeel van de eisen is ook een generatiepact, zodat jongeren weer een vaste baan krijgen in de sector, terwijl ouderen gezond de eindstreep kunnen halen en hun kennis kunnen overdragen.