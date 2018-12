Eindhoven krijgt een wijkrechtbank (net zoals in Amerika)

EINDHOVEN - Een veroordeling is niet het antwoord op de problemen van een verdachte. Het aanpakken van die problemen wel. Dat is het idee achter de wijkrechtbank, die in Eindhoven moet verschijnen. Achter de schermen wordt hier hard aan gewerkt door de rechtbank Oost-Brabant, gemeente Eindhoven en het Openbaar Ministerie.

In Amerika zijn wijkrechtbanken, zogenoemde community courts, een succes. Na afgelopen zomer werden in Rotterdam en Den Haag proeven gestart met buurtrechtspraak. In Eindhoven moet nu de eerste wijkrechtbank van Nederland komen.

Minder kans op recidive

In zo'n wijkrechtbank wordt dus niet alleen gekeken naar de straf die een verdachte moet krijgen. Er is vooral aandacht voor achterliggende problematiek, zoals schoolverzuim, schulden of huisvestingsproblemen. Door die problemen aan te pakken, valt een verdachte minder snel in herhaling. Lukt het een verdachte niet om die problemen op te lossen, dan volgt alsnog een normale procedure bij de rechtbank.

De wijk wordt in het hele proces betrokken. "Buurtbewoners en lokale organisaties kunnen deelnemen in een wijkadviesraad waar gesproken wordt over het versterken van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk", legt Mounir El Maach van de rechtbank Oost-Brabant uit.

Meer duidelijkheid volgt later

De plannen voor een wijkrechtbank in Eindhoven zijn nog niet in beton gegoten. El Maach hoopt over een paar maanden de definitieve plannen te kunnen presenteren.