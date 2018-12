PSV en Ajax strijden om titel 'Beste Eredivisieploeg van het kalenderjaar 2018'

EINDHOVEN - PSV en Ajax gaan komend weekend, tijdens de laatste speelronde van dit kalenderjaar, uitmaken wie zich de best presterende Eredivisieploeg van heel 2018 mag noemen.

Met nog één Eredivisie-speelronde op de jaarkalender heeft PSV van alle clubs in 2018 de meeste punten verzameld. De Eindhovenaren staan op 82 punten uit 32 wedstrijden, gerekend vanaf januari van dit jaar. Ajax volgt op één punt afstand.

Ook de doelcijfers van beide topclubs ontlopen elkaar niet veel dit kalenderjaar. PSV maakte 95 goals en kreeg er 25 tegen. Ajax kwam tot 92 doelpunten en incasseerde er 23.

NAC de op één na slechtste

Op de jaarlijst van 2018 bezet Feyenoord de derde plek, met 69 punten uit 33 duels. Willem II staat tiende (37 punten) en NAC Breda veertiende (dertig punten). Van alle clubs die in héél 2018 op het hoogste niveau actief waren, doet alleen PEC Zwolle het slechter dan NAC (26 punten).

Vorig jaar waren PSV en Ajax ook al met afstand beter dan alle andere clubs in de Eredivisie. PSV eiste toen de jaartitel voor zich op met 88 punten uit 35 wedstrijden, op drie punten gevolgd door de Amsterdammers.

Sinds 2014 de beste

PSV is sinds 2014 onafgebroken de best presterende Eredivisieploeg van een kalenderjaar geweest. De laatste keer dat de ploeg níet de meeste punten verzamelde in één jaar was in 2013. Toen had Ajax de koppositie en eindigden de Eindhovenaren slechts als zesde in het jaarklassement met 55 punten uit 34 duels.

Hoogste doelpuntengemiddelde deze eeuw

Met 95 goals in 32 wedstrijden kent PSV één van zijn meest productieve kalenderjaren ooit. Gemiddeld maakte de ploeg van eerst Phillip Cocu en later Mark van Bommel 2,97 goals per duel, het hoogste moyenne sinds 1995. In dat jaar kwam PSV ook tot 2,97 goals per wedstrijd (107 goals in 36 duels).

PSV tegen AZ, Ajax naar Utrecht

PSV sluit het Eredivisiejaar 2018 komende zaterdag af met een thuiswedstrijd tegen AZ. Ajax neemt het een dag later op tegen FC Utrecht. PSV is bij winst op AZ sowieso verzekerd van de officieuze jaartitel.