Heeft u humor? Dan bent u wellicht onze nieuwe directeur! Leerlingen in sollicitatiecommissie Foto: Juliana van Stolbergschool

WAALWIJK - ‘Wordt u de nieuwe directeur van onze school? We zoeken een directeur met talent & humor. Kom mee dan laten we u onze school zien!’ Met die woorden begint de flitsende ‘advertentie’ op YouTube waarmee leerlingen van de Juliana van Stolbergschool in Waalwijk op zoek gaan naar hun nieuwe directeur. Die moet van wanten weten, want in de allerlaatste selectieronde wordt hij of zij nog even ondervraagd door vijf leerlingen van groep 7.

Geschreven door Corné Verschuren

“Na de eerste publicatie van de vacature kwamen er bijzonder weinig reacties binnen. Het aanbod was erg schaars”, vertelt Daniëlle van Drongelen, communicatieadviseur van de school. “Wat nu, was vervolgens de vraag. Hoe lokken we meer kandidaten? De slogan van onze school is: ‘We zien onze kinderen’. Als we dat serieus nemen, moeten we onze leerlingen ook een rol geven in de sollicitatieprocedure.”



Zo kregen Evy, Koen, Lena Lynn, Tygo en Jisse de hoofdrol in een YouTube-film. De leerlingen stellen de school voor en dagen de kandidaat uit om te solliciteren. Maandag krijgen de leerlingen nog een laatste sollicitatietraining en dan zijn ze klaar voor het grote werk. Met ‘Kom mee dan laten we u onze school zien!’ krijgt de nieuwe directeur in de film alvast een eerste rondleiding. “We hopen op veel nieuwe reacties”, zegt Van Drongelen. “Het bestuur van de school doet een eerste selectie, maar in de laatste ronde hebben de leerlingen nog een stem.”