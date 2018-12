Deel dit artikel:













Ambulancepersoneel bedreigd in woning De agressieve bewoner bedreigde ambulancepersoneel en de vrouwelijke bewoner van een pand aan de Lokert in Heeze. (Foto: politie)

HEEZE - Een bewoner van een huis aan de Lokert in Heeze is zondagmiddag aangehouden nadat hij ambulancepersoneel bedreigde. De hulpverleners waren naar het adres gekomen omdat ze uit de woning gebeld werden omdat er hulp nodig was.

Geschreven door Femke de Jong

Aangekomen op het adres in Heeze werden de ambulancemedewerkers bedreigd met een mes door de mannelijke bewoner van het huis. De hulpverleners vluchtten het huis uit. Terwijl de ambulancebroeders in de ambulance de politie alarmeerden, beschadigde de man de ambulance. Ook bedreigde hij de vrouwelijke bewoner van het huis met een mes. De man is aangehouden door de politie en zit nog vast.