Ambitieus voorjaarsprogramma voor Mathieu van der Poel, in de blubber én op de weg

Mathieu van der Poel, in 2019 te bewonderen in de grote wielerklassiekers. (Foto: VI Images)

AMSTERDAM - Wielerploeg Corendon-Circus, het team rond veld- en wegrenner Mathieu van der Poel, heeft maandag tijdens een persconferentie in Amsterdam zijn ambitieuze plannen voor 2019 ontvouwd.

Naast het vaste veldritprogramma zal de ploeg nu ook een nagenoeg volledig voorjaarsprogramma afwerken.

"Ik begin met Gent-Wevelgem en daarna rijd ik Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen", zegt Van der Poel. "Parijs-Roubaix sla ik bewust over. In de eerste plaats omdat ik erna de focus op de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race wil leggen. Maar ook omdat ik niet meteen alles wil doen. Ik wil iets overhouden om te ontdekken."

Grote koersen op de weg

Corendon-Circus kreeg van de internationale wielrenunie UCI de zogenoemde procontinentale status, waarmee het op de weg uitnodigingen kan krijgen voor grote koersen.

De 23-jarige Van der Poel werkt gewoon de volledige veldritkalender af, maar hij zal zich volgend jaar behalve op de weg vooral ook op het mountainbiken richten. Hij doet dat bewust met het oog op de Olympische Spelen van Tokio 2020. Van der Poel wil de wereldbekers, het EK, het WK en het testevent in Tokio rijden.

Focus op Tokio 2020

Van der Poel: "Het is uniek dat we dit met de ploeg kunnen combineren. Er zijn voor mij met drie disciplines voldoende uitdagingen. Vooral met het WK veldrijden, waarvan ik hoop dat het nog eens zal lukken en de focus op 2020 in Tokio. De mountainbikewedstrijd op de Spelen is het voornaamste voor de komende jaren. Dat was al zo, het klassieke voorjaar is er nu bijgekomen."

Nieuwe ploegleider

Van der Poel krijgt volgend jaar te maken met een nieuwe ploegleider, Michel Cornelisse. "Hij heeft ervaring op WorldTourniveau en bij Roompot, dat ook met wildcards in het klassieke voorjaar terechtkwam", aldus teammanager Philip Roodhooft.

Vader Adrie van der Poel blijft als adviseur aan het team verbonden.