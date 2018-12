Gratis kersttruien PSV al op Marktplaats aangeboden

EINDHOVEN - Eerder op de dag werden de de kersttruien van PSV nog op verschillende plekken in de stad gratis weggegeven. Het was zo druk dat de actie om veiligheidsredenen werd stopgezet. Maar de eerste truien staan nu alweer te koop op Marktplaats.

Een deel van de fans zet de trui te koop, anderen hebben niet de goede maat bemachtigd en willen ruilen. Ook is er iemand die over een collectorsitem spreekt en de kersttruien van de laatste drie jaar probeert te verpatsen.

Eén PSV-fan is in een kerststemming. Hij of zij geeft de PSV-trui gratis weg aan een liefhebber via loting op Marktplaats. "Ik was er om zeven uur bij en alles was al bijna vergeven, terwijl ze ze pas om zeven uur zouden uitdelen. Door al die teleurgestelde snoetjes bedacht ik het volgende: ik ga hem weggeven."