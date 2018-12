Eindelijk komt het ervan: Eind volgend jaar gaat de schop de grond in voor de nieuwe N69

VALKENSWAARD - Wat sommige mensen zo langzamerhand voor onmogelijk hielden gaat toch gebeuren. Er komt een einde aan de verkeersoverlast in het centrum van Valkenswaard en Aalst-Waalre. Woensdag is het startsein gegeven voor de werkzaamheden. Na de jaarwisseling gaat aannemer Boskalis aan het werk.

Tientallen jaren dendert het vrachtverkeer al door het centrum van Valkenswaard en Aalst-Waalre. Met de werkzaamheden die nu beginnen, komt daar binnen enkele jaren een einde aan. Een ploeg van zo'n vijftig mensen van de aannemer gaat de eerste maanden nog aan de slag aan de tekentafel om alles gedetailleerd uit te werken. Oktober volgend jaar dan is het eindelijk zover en de kan de schop echt de grond in. Twee jaar later moet de nieuwe N69 er liggen.





Sluipverkeer

Tegenstanders van de nieuwe weg zijn bang dat er straks veel sluipverkeer door Dommelen gaat rijden. Maar daar willen de provincie en gemeente Valkenswaard samen een stokje voor steken. "Wij hebben de afspraak dat wij samen aan verkeersmaatregelen gaan werken, om sluipverkeer door Dommelen te voorkomen", zegt gedeputeerde Christophe van der Maat.





Stoeprand

Burgemeester Ederveen van Valkenswaard tekende samen met de gedeputeerde de papieren voor de overdracht van de oude N69. Dat was altijd een provinciale weg, maar die komt nu in handen van de gemeente. "Tot nu toe hield onze bevoegdheid op bij de stoeprand, dat gaat nu veranderen", zegt Ederveen. De gemeente heeft de plannen al klaar liggen om het centrum op te knappen, als het vrachtverkeer eindelijk niet meer door het dorp raast.

Vlaggen

Voor Valkenswaard is het een feestelijke dag, zegt de burgemeester. Woensdagavond viert de gemeente daarom een feestje op de Ijsbaan op de Markt. Maar aan een oproep op Facebook van de actiegroep Leefbaar Valkenswaard om massaal te gaan vlaggen is woensdag geen gehoor gegeven. Er is geen vlag te zien in Valkenswaard. Misschien denken de bewoners, eerst zien en dan geloven.