Lachen om beesten! Tilburgs museum haalt bijzondere plaatjes binnen [FOTO'S]

Comedy Wildlife is een internationale wedstrijd voor natuurfotografen. Ze sturen de foto's in die min of meer per ongeluk zijn gemaakt. Een ijsbeer die door een camera loert, twee varanen die in een heftige omhelzing zijn verwikkeld... De foto's die je maakt en die je aan het lachen maken als je het resultaat bekijkt. De reizende tentoonstelling is voor het eerst in Nederland te zien en dan alleen in Tilburg want het Natuurmuseum heeft de exclusieve rechten.

foto: Mary McGowan

Dit portret van een grondeekhoorn won dit jaar de Comedy-Wildlife-prijs. Het beestje doet een beetje aan een bokser denken die het zat is of misschien wel aan een moeder die een ruzie tussen haar nakomelingen sust. De wedstrijd Comedy Wildlife is bedacht door twee Britse natuurfotografen die vooral in Tanzania werken. Zij roepen elk jaar fotografen uit de hele wereld op om hun grappigste natuurfoto's in te sturen.

foto: Roie Galitz

Bij deze foto valt ook van alles te bedenken. Het lijkt er een beetje op dat deze ijsbeer zojuist twee fotografen heeft verzwolgen en vervolgens als een wat onwennige oude heer een blik door de camera werpt. Het advies om bij ijsberen uit de buurt te blijven, is in ieder geval niet opgevolgd.





foto: Sergey Savvi

Karina Roovers van het Tilburgse museum: "Nieuws over de natuur geeft vaak een machteloos gevoel. Deze foto's zijn bijzonder omdat ze laten zien hoe leuk de natuur kan zijn en hoe mooi... Daarom passen ze ook in ons museum."