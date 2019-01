We voelen ons onveilig in het verkeer: vooral door verkeershufters en mobiel bellen achter het stuur

De Brabanders hebben samen bijna anderhalf miljoen auto's. Niet al die bestuurders gedragen zich even netjes. Maar liefst 55 procent van de Brabantse weggebruikers, dus ook fietsers, voelt zich (soms, regelmatig, bijna altijd of altijd) onveilig op de weg. Met name door het gedrag van een ander.

Ruim de helft van de Brabanders voelt zich onveilig in het verkeer

‘Verstand voorrang’

“Geef uw verstand eens voorrang. Dat was een slogan van een verkeerscampagne in de jaren ’90. Dat zijn we volgens mij een beetje kwijt”, zegt verkeersdeskundige Ruud Hornman van Breda University of Applied Sciences, voorheen NHTV.

Bekijk de video en lees daarna de tekst verder.

Volgens hem gaan weggebruikers verkeersregels steeds meer als suggestie opvatten. “Inhaalverbod hier? Ja oké, voor die andere sukkels. Maar als iemand erg langzaam rijdt, geldt dat niet voor mij”, schetst hij. “80 procent van de mensen denkt dat hij of zij bij de 20 procent beste automobilisten hoort. Je hoeft geen wiskundige te zijn om te snappen dat dat niet kan.”

LEES OOK: Veel meer verkeersdoden in Brabant: undercover om wegmisbruikers te pakken [SPECIAL]

Het speelt volgens Hornman mee dat handhaven lastig is. “Met alleen snelheidscontroles kom je er niet. Als je de echte hufters van de weg wil halen, moet je je ook echt in het verkeer bewegen. Alleen dat is hartstikke duur en onhaalbaar, dus ze komen ermee weg.” Hij raadt iedereen aan een dashcam voor- en achterin zijn auto te plaatsen. “Dan heb je die malloten op beeld. En dan gewoon de video op social media zetten. Dan leren ze er misschien nog iets van.”

Bekijk de video en lees daarna de tekst verder.

Onder invloed

Onveilige situaties worden ook door de deelnemers aan het onderzoek zelf gecreëerd. Zeven procent geeft aan vorig jaar een auto te hebben bestuurd terwijl hij of zij meer dan twee of drie glazen alcohol had gedronken. Drie procent stapte onder de invloed van drugs achter het stuur.

Een derde van de deelnemers geeft aan in het afgelopen jaar bijna een ongeluk te hebben gehad. Acht procent was daadwerkelijk betrokken bij een ongeval. De overheid mag wat Hornman betreft met betere campagnes komen. Ook ziet hij een algemene periodieke keuring (apk) voor het rijbewijs zitten.

“Je ziet nu vaak borden langs de weg, maar die doen niet zoveel. Er is ooit een hele kinderachtige campagne geweest over hoe je moest ritsen. Dat werd in een megaflauw filmpje duidelijk gemaakt, maar mensen dachten daardoor wel: oei, ik doe het verkeerd. In de periode dat zo’n reclame te zien is, gaat het echt een stuk beter.”

Bekijk de video en lees daarna de tekst verder.

Omroep Brabant liet onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy een onderzoek uitvoeren naar de Brabander in het verkeer. 1600 mensen verspreid over de hele provincie deden mee.