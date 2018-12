Deel dit artikel:













Politie dreigt met zakkenrollsters herkenbaar in beeld brengen 'meld je of we publiceren de video' De zakkenroller is duidelijk in beeld als ze haar slag slaat (Foto: politie).

CUIJK - De politie is opzoek naar twee zakkenrollsters die in oktober hun slag slaan in de Xenos in Cuijk. De politie heeft een video waarin te zien is hoe lang de verdachte met haar hand in de tas van het slachtoffer zit. De tweede verdachte staat op de uitkijk.

Geschreven door Eva van der Weele

Op dit moment herken je de vrouwen nog niet op de video. De politie wil de twee zakkenrollsters de kans geven om zichzelf te melden. Melden de verdachten zich niet, komt de video met de vrouwen herkenbaar in beeld online.