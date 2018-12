Twee jeugdige daders horen zes jaar cel eisen voor het beschieten van huis van 'wonderbelegger'

DEN BOSCH - Als het aan justitie ligt, gaan twee 18-jarige Amsterdammers zes jaar de cel in voor het beschieten van het huis van wonderbelegger Rob van den B. in Eindhoven. Het duo heeft zich schuldig gemaakt aan poging tot moord op de buurtbewoners, zei de aanklager donderdag voor de rechtbank in Den Bosch.

In totaal werden 21 kogels afgevuurd. De twee Amsterdammers werden kort na de schietpartij, in de nacht van 17 op 18 juni dit jaar, aangehouden op de A2 bij Beesd. In hun auto lag een automatisch wapen.

De destijds 17-jarige Hugo G. bekende dat hij heeft geschoten op het huis. Zonder rijbewijs bestuurde verdachte Josiah O. de geleende auto.

Onder andere op basis van informatie uit afgeluisterde tapgesprekken denkt de politie dat de daders in opdracht hebben gehandeld en dat Josiah O. 15.000 euro heeft ontvangen voor de schietpartij. Zelf hebben ze geen motief. De opdrachtgever is niet opgespoord. ,,De precieze achtergrond is niet duidelijk, aldus de aanklager.

Fraude en oplichting

Het beoogde doelwit Rob van den B. is al diverse keren veroordeeld voor fraude, onder andere oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Vanwege zijn beweerde beleggingskunst vertrouwden veel mensen hem geld toe maar vele miljoenen investeerde hij niet en gebruikte hij voor zijn eigen luxueuze levensstijl. Als gevolg van verschillende conflicten denkt Van den B. dat er op zijn huis is geschoten, verklaarde hij bij de politie.

De rechtbank in Den Bosch doet op 11 januari uitspraak in de strafzaken tegen beide tieners.