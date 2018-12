Gakpo en Piroe nieuwe groeibriljantjes van PSV: 'Hoofdmacht halen is realistischer geworden'

EINDHOVEN - Met een overtuigende 5-0 zege op Almere City FC sloot Jong PSV 2018 overtuigend af. Naast een keurige zesde plek in de Keuken Kampioen Divisie is de talentenploeg ook een andere belofte aan het inlossen: spelers afleveren aan het eerste elftal. Dit seizoen sloten Pablo Rosario en Donyell Malen aan bij de hoofdmacht; de kans is groot dat Cody Gakpo en Joël Piroe volgend jaar ook gaan aansluiten. “Dat is wel mijn droom.”

Gakpo maakte tot nu toe indruk bij Jong PSV om door in tien wedstrijden negen keer te scoren. Piroe maakte tegen Almere City furore door maar liefst vier keer te scoren. “Het was echt mijn wedstrijd,” glunderde het goudhaantje na afloop. “Ik werd perfect bediend, maar alle ballen vlogen er gewoon in.” Met een grote glimlach van oor tot oor liep Piroe met de wedstrijdbal naar de uitgang van De Herdgang.

Hoofdmacht

Beide spelers hopen in de voetsporen te treden van Donyell Malen en Pablo Rosario. “Ik train dit seizoen al mee met het eerste. Dit seizoen kan ik mij al meten met de 'grote jongens'. Hopelijk kan ik volgend seizoen echt de overstap maken", aldus Gakpo die dit seizoen tijdens de KNVB-Beker en Champions Leuague al mocht ruiken aan het grote werk. “Ik heb gemerkt dat als je hard werkt dat het haalbaar is om de hoofdmacht te bereiken.”

Piroe mocht nog niet debuteren bij het eerste elftal, maart hoopt dat het snel gaat gebeuren na zijn vier treffers tegen Almere. “Het is natuurlijk ieder zijn droom om te spelen in het eerste. Cody (Gakpo, red) en ik hebben het daar vaak over. Hij heeft zijn minuten al gemaakt. Nu hoop ik dat volgend jaar ook te doen”, zegt Piroe.

Profploegen

In het verleden wisten weinig talenten van PSV de hoofdmacht te bereiken. Eigen kweek zoals Marcel Ritzmaier (Wolfsberger AC) en Menno Koch (NAC Breda) wisten wel het profvoetbal te halen, maar wisten nooit door te breken in het eerste elftal. Dit seizoen weten oud-Jong PSV'ers Donyell Malen en Pablo Rosario wel furore te maken in de hoofdmacht.

Volgens Jong PSV-trainer heeft dat te maken met het feit dat de spelers nu ervaring op kunnen doen in de Eerste Divisie. “Hier worden deze jongens hard van. Ze weten wat het is om te spelen tegen échte profs. De lessen die ze hier leren kunnen ze uitvoeren in het eerste. Dit is ideaal voor de jongens. Het eerste halen is nu realistischer geworden.”