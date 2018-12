Dronken automobilist (19) botst tegen geparkeerd busje en rijdt verkeerspaal omver

DONGEN - Een 19-jarige automobilist uit Dongen kroop vrijdagnacht dronken achter het stuur, reed een verkeerspaal omver en botste tegen een geparkeerde bestelbus aan. Na de botsingen ging hij ervandoor en liet hij zijn beschadigde auto achter.

Een vrouw zag de eerste aanrijding rond één uur ’s nachts gebeuren op de Kerkstraat in Dongen. Ze meldde het bij de politie en vertelde dat de bestuurder ervandoor was gegaan. De geparkeerde bestelbus was beschadigd.

Brokstukken op de weg

Agenten zagen de betrokken auto verderop in de straat staan, maar zonder bestuurder. Hij was uit zijn wagen gestapt nadat hij ook nog een verkeerspaal omver had gereden. Zijn auto had ook flinke schade, er lagen brokstukken op de weg.

De politie heeft de bestuurder achterhaald en aangehouden. Uit een blaastest bleek dat hij te veel had gedronken om nog te mogen rijden. De beginnend bestuurder is zijn rijbewijs voorlopig kwijt.