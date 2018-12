Dieseldief (36) die pompeigenaar meesleurde met bestelbusje aangehouden

De bestuurder had rond halftwaalf zijn busje volgetankt bij de pomp aan de Haverdijk. Toen hij naar binnen liep om bij een pompmedewerkster zo'n zestig liter af te rekenen deed zijn pinpas het niet. Hij wilde nog een ander pasje pakken, maar de medewerkster kreeg argwaan en belde de eigenaar. "We hebben namelijk wel vaker te maken gehad met mensen die niet afrekenen", zegt het nog altijd geschrokken personeelslid.

'Politie bellen'

De pompeigenaar was er snel en sommeerde de man zijn bus te parkeren. Hij pakte jerrycans en een slang om de diesel terug uit de tank te zuigen. De bestuurder was het daar niet mee eens. "Hij wilde zelfs de politie bellen, als we hem niet zouden laten gaan. Dat hoefde niet, want ik had al snel 112 gebeld", vertelt de medewerkster verder.

Ze zag hoe de man zijn bus startte en met hoge snelheid wegreed. Op dat moment greep haar baas de deur vast. Hij werd meegetrokken en moest uiteindelijk loslaten. Met een smak belandde hij op het wegdek.

Het slachtoffer raakte gewond aan zijn heup. Voorbijgangers ontfermden zich over het slachtoffer. De eigenaar is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij liep een gescheurde spier op en mocht zaterdagmiddag het ziekenhuis weer verlaten.

Achtervolging

Een klant van de benzinepomp ging de automobilist nog achterna, maar stopte de achtervolging omdat de dief heel hard door Prinsenbeek reed. Volgens de politie meldde de verdachte zich zaterdagmiddag. Later kwam hij naar het politiebureau in Breda waar hij werd aangehouden. De man uit Leiden wordt zondag verhoord.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties