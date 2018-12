Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nu al meer illegaal vuurwerk in beslag genomen dan in heel 2017 De politie nam onder meer Cobra's, mortieren, shells en lawinepijlen in. (Foto: politie)

BAARLE-HERTOG - Het is nog niet eens kerst, maar tot nu toe is er al meer illegaal vuurwerk in beslag genomen dan heel vorig jaar. Halverwege december stond de teller op 48.102 kilo, tegen een totaal van 40.382 kilo in 2017, zo is op te maken uit de Vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie (OM).

Geschreven door Malini Witlox

Het hele jaar door stuit de politie op verboden vuurwerk, maar tegen het eind van het jaar nemen de hoeveelheden toe. Topweek dit jaar is vooralsnog week 46 (12 t/m 18 november). Toen werd 12.712 kilo verboden vuurwerk onderschept. Op het bezit van of de handel in illegaal vuurwerk staan forse straffen. Er zijn verschillende vormen van illegaal vuurwerk. Zo is een deel van het vuurwerk dat veel inwoners van West-Brabant in België kopen, soms ook illegaal. Het heeft wel een Europees CE-keurmerk, maar bevat vergeleken met Nederlands vuurwerk meer kruit. Daarnaast maakt de politie bijvoorbeeld jacht op Pools vuurwerk. Dat voldoet vaak ook niet aan de Europese richtlijnen en is nog gevaarlijker. Het Openbaar Ministerie (OM) beschouwt Oud & Nieuw als een evenement. Dit betekent dat je bij eenzelfde overtreding een straf kunt krijgen die 75 procent hoger is. Op de handel maar ook op het bezit van illegaal vuurwerk staat een maximale gevangenisstraf van 6 jaar.