Kwetsbare gezinnen genieten een dagje in de Efteling: 'Gezellig dat we dit een keer kunnen doen'

“Voor deze kinderen is de decembermaand niet echt een feestmaand. Dit is het juist een periode waarin ze zich verdrietig of eenzaam voelen. Ze merken dat hun leven anders verloopt”, vertelt Daphne Schreuder van Stichting Het Vergeten Kind.

"We hebben vijftig gemeentes een brief gestuurd, waarin we ze een Hartehuisbus aanbieden. Die bus mochten ze vullen met kwetsbare kinderen en gezinnen uit hun eigen gemeente. Er moest wel een burgemeester of wethouder mee om het door te laten gaan. In totaal hebben er 37 gemeenten gereageerd uit het hele land.”

Bekijk de video en lees daarna verder.





Genieten

Eén van de gezinnen is de familie Ramstijn-De Vet, bestaande uit vader Tonnie, moeder Marianne en dochters Gabriëla, Melissa en Lotte. Ze hebben het niet breed en daarom komen ze in aanmerking om mee te gaan. “Ik vind het best sneu dat we niet altijd alles kunnen doen met de kinderen”, vertelt Tonnie. “Maar ik vind het wel leuk dat dit dan georganiseerd wordt.”

Ook de kinderen genieten ervan. “We zijn toch met ons gezin en dan is het wel gezellig dat we dit een keer met zijn allen kunnen doen.” En dat geldt ook voor moeder Marianne. “Ik ben blij als de kinderen kunnen lachen en genieten van een leuke dag. We maken er wat moois van.“