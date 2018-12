Deel dit artikel:













Kroont FC Den Bosch zich tot winterkampioen in de Keuken Kampioen Divisie? [TUSSENSTAND] FC Den Bosch juicht na de gelijkmaker. Foto: Orange Pictures

DEN BOSCH - FC Den Bosch staat momenteel vierde in de Keuken Kampioen Divisie, maar dat komt omdat het grootste gedeelte van de clubs op het tweede niveau al in actie is gekomen in speelronde negentien. In eigen huis neemt de ploeg van trainer Wil Boessen het op tegen Roda JC. Bij een zege gaat FC Den Bosch als koploper de winterstop in. Tussenstand: 0-0.

Geschreven door Fabian Eijkhout

Verwachting

Kijkend naar de tweede periode in de Keuken Kampioen Divisie is dit een absolute topwedstrijd. In die periode staat Roda JC eerste, FC Den Bosch bezet plek twee met een punt minder. "Roda JC beschikt over een goede ploeg die na een zeer matige competitiestart inmiddels de goede vorm te pakken heeft en zich al weer in de top van het klassement heeft genesteld. Ze staan bovendien eerste in de periode en zullen dit maar wat al te graag zo willen houden", zegt Boessen op de website van de club. "Omdat FC Den Bosch momenteel echter met één punt minder dan Roda JC de tweede plek inneemt is het voor beide ploegen een cruciaal duel in de strijd om de periodetitel. Het zal voor ons dus een zware wedstrijd worden waarin wij wederom tot het uiterste zullen moeten gaan om een goed resultaat te behalen", aldus Boessen. Opstelling

Aanvoerder Danny Verbeek in de selectie van FC Den Bosch. De dit seizoen als verdedigende middenvelder spelende Verbeek heeft een lichte blessure opgelopen en moet de laatste wedstrijd van het kalenderjaar noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan.