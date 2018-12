Deel dit artikel:













Busje van markthandelaar ramt brandkraan, flinke overstroming in centrum Helmond Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties.

HELMOND - Op de Markt in Helmond is tijdens het afbreken van de weekendmarkt een busje tegen een brandkraan gereden. De kraan is afgebroken en het water stroomde de Markt op richting de schaatsbaan.

Geschreven door Malini Witlox

De winkels in het winkelcentrum en aan het plein liepen geen schade op. Het water liep onder de schaatsbaan door, maar die kon gewoon open blijven. Personeel van Brabant Water was snel aanwezig om het water af te sluiten.