Gaat PSV als koploper de winterstop in door overwinning tegen AZ? [LIVE]

EINDHOVEN - PSV staat eerste in de eredivisie, met twee punten voorsprong op nummer twee Ajax. Bij een overwinning op AZ is de ploeg van trainer Mark van Bommel zeker van de 'wintertitel'. Tussenstand: 0-0.

'1 Er is afgetrapt in Eindhoven. Voor de aftrap kreeg Steven Bergwijn uit handen van Willy van der Kuijlen bloemen vanwege zijn honderdste wedstrijd in het eerste elftal van PSV.

Opstelling:

PSV start achterin met Nicolas Isimat-Mirin. Opvallend, want Mark van Bommel had niet zo lang geleden nog kritiek op Isimat, die dit seizoen nog geen minuut speelde in de eredivisie. Armando Obispo zal daarvan balen. De verdediger uit Boxtel maakte dit seizoen nog geen minuten in de eredivisie en wordt nu ook bij afwezigheid van Schwaab en Sainsbury (beiden niet bij de selectie) gepasseerd.

