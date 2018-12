PSV poetst via doelpunt van Steven Bergwijn achterstand tegen AZ weg [LIVE]

EINDHOVEN - PSV staat eerste in de eredivisie, met twee punten voorsprong op nummer twee Ajax. Bij een overwinning op AZ is de ploeg van trainer Mark van Bommel zeker van de 'wintertitel'. Tussenstand: 1-1.

'45 Hirving Lozano geeft een voorzet vanaf de rechterflank. Nicolas Isimat gaat net onder de bal door. Nick Viergever krijgt de bal voor zijn voeten, maar de verdediger schiet wild over.

'43 Michal Sadilek brengt gif in het spel van PSV. Dat wat deze avond lange tijd ontbrak, is er met de jonge middenvelder wel. Er worden duels gewonnen en de ploeg lijkt voor iedere meter te willen vechten. Na de 1-1 is er vooral druk op het doel van AZ, waar dat tot de 1-1 niet het geval was.

'40 DOELPUNT PSV komt op gelijke hoogte. Hirving Lozano gaat aan de wandel en tussen vier à vijf AZ-spelers komt hij tot een schot. Marco Bizot kan het schot stoppen, maar op de rebound van Steven Bergwijn heeft hij geen antwoord: 1-1.

'35 Jorrit Hendrix pakt geel voor een overtreding op Jonas Svensson en probeert zijn teamgenoten op te zwepen.

'33 Opmerkelijk. Er is ruim een half uur gespeeld, maar PSV heeft eigenlijk nog geen kans gehad.

'31 PSV lijkt nog steeds de weg kwijt. Nicolas Isimat wint een potje worstelen in het strafschopgebied en voorkomt een AZ-kans. De 0-2 lijkt dichterbij dan de 1-1.

'29 WISSEL PSV Mark van Bommel grijpt in. Gaston Pereiro eruit, Michal Sadilek erin. Pereiro gaat gewoon op de bank zitten, dus is zo te zien niet geblesseerd. Maar hij kijkt niet heel blij. Guti schuift door naar de plek van Pereiro, Sadilek neemt de positie van Guti over.

'26 AZ deelt regelmatig een flinke schouderduw uit. Scheids Pol van Boekel vindt dat allemaal prima, tot ontsteltenis van het PSV-publiek.

'24 Hele knappe tackle van Hirving Lozano, die in het strafschopgebied een schot van Oussama Idrissi voorkomt na een vlijmscherpe AZ-counter. PSV is duidelijk niet helemaal scherp vanavond.

'21 Blessurebehandeling voor AZ-keeper Marco Bizot. Lijkt erop dat hij een paar minuten geleden verkeerd is neergekomen toen hij ver moest uitkomen om een bal weg te koppen. Heeft last van zijn rug.

'16 DOELPUNT AZ komt op voorsprong in Eindhoven. De ploeg uit Alkmaar krijgt de bal op het middenveld na een goede tackle op Guti. Mats Seuntjens aarzelt niet en haalt uit van een meter of achttien. PSV-goalie Jeroen Zoet kan er niet bij. En die goal komt eigenlijk uit het niets. AZ is duidelijk niet naar Eindhoven gekomen voor een mooie pot voetbal, maar effectief is het wel tot nu toe.

'15 AZ speelt heel compact en laat PSV in het eerste kwartier het spel maken. PSV komt er nog niet doorheen. Het thuispubliek is niet blij met wat de Eindhovenaren laten zien, er volgt een fluitconcert.

'7 Duidelijk te zien dat Guti de plek van Pablo Rosario heeft overgenomen en Gaston Pereiro de meest aanvallende middenvelder is bij PSV. Dat betekent in potentie extra creativiteit bij PSV, maar in de eerste acht minuten komt dat er nog niet echt uit.

'4 PSV in de eerste minuten met het meeste balbezit en de meeste dreiging, nog zonder echte kansen te creëren.

'1 Er is afgetrapt in Eindhoven. Voor de aftrap kreeg Steven Bergwijn uit handen van Willy van der Kuijlen bloemen vanwege zijn honderdste wedstrijd in het eerste elftal van PSV.

Opstelling:

PSV start achterin met Nicolas Isimat-Mirin. Opvallend, want Mark van Bommel had niet zo lang geleden nog kritiek op Isimat, die dit seizoen nog geen minuut speelde in de eredivisie. Armando Obispo zal daarvan balen. De verdediger uit Boxtel maakte dit seizoen nog geen minuten in de eredivisie en wordt nu ook bij afwezigheid van Schwaab en Sainsbury (beiden niet bij de selectie) gepasseerd.

