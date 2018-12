NAC sluit 2018 af met een waar spektakelstuk, 4-2 zege tegen negen van Heerenveen

BREDA - NAC heeft het kalenderjaar afgesloten met een overwinning op sc Heerenveen. In een wedstrijd vol spektakel hield de thuisploeg het hoofd koel. Bij de bezoekers werden twee spelers en de trainer met rood weggestuurd. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag speelde de overtalsituatie goed uit en stapte met een 4-2 overwinning van het veld.

'76 DOELPUNT De negen van Heerenveen zijn gebroken door NAC. Mikhail Rosheuvel is uiteindelijk het eindstation. Robert Mühren leek eerder al te scoren, maar Warner Hahn had nog wel een antwoord op zijn inzet. Niet veel later kon Rosheuvel wel vrij makkelijk binnen schieten.

'68 DOELPUNT NAC komt op voorsprong. Mikhail Rosheuvel krijgt de bal van Giovanni Korte. De buitenspeler draait goed weg bij zijn directe tegenstander en na een paar passen ramt hij de bal tegen de touwen: 3-2

'64 Bijna 3-2, en weer Mitchell te Vrede. Maar Warner Hahn redt uitstekend op een vlammend schot van de topscorer van NAC.

'58 ROOD! Heerenveen-trainer Jan Olde Riekerink krijgt rood. De trainer heeft - zo lijkt het - commentaar gehad op de leiding in verband met het uitblijven van een strafschop. De oefenmeester moet de dug-out verlaten en op de tribune plaatsnemen.

'57 DOELPUNT Mitchell te Vrede maakt zijn tweede doelpunt van de avond. Net als bij de eerste goal komt er een voorzet vanaf de zijkant van Greg Leigh, die zich in Breda ontwikkelt tot echte publiekslieveling. De bal komt voor de voeten van Te Vrede, die raak schiet.

'53 NAC zoekt de aanval, maar heeft moeite om de handbalverdediging van Heerenveen te kraken. De ploeg van trainer Jan Olde Riekerink staat continue tegen de eigen zestien aan. Als NAC de bal op eigen helft heeft, verschuift het wat, maar veel verder dan de helft van de eigen helft komen de Heerenveen-spelers niet als de tegenstander de bal heeft.

'48 Arno Verschueren schiet van afstand, Warner Hahn redt. NAC zet, logischerwijs, meteen veel druk op Heerenveen en dwingt de ploeg de eigen zestien in

'46 NAC komt bijna meteen na het begin van de tweede helft op gelijke hoogte. Invaller Robert Mühren krijgt een vrije kopkans. Zijn inzet gaat echter niet op maar naast het doel van Warner Hahn.

'45 Scheidsrechter Jochen Kamphuis gaat weer naar de kant, hij gaat op advies van de videoscheidsrechter kijken naar beelden van een overtreding van Giovanni Korte op Warner Hahn. De aanvaller komt goed weg met geel.

'45 ROOD! Heerenveen krijgt weer rood. Yuki Kobayashi maakt een stevige overtreding op invaller Mounir El Allouchi. De Japanse middenvelder krijgt direct rood en moet kort voor rust het veld verlaten.

'40 Enorme kans voor Mitchell te Vrede om NAC in de score weer naast Heerenveen te zetten. Van dichtbij kan de spits vrij inkoppen, zijn inzet brengt Heerenveen-goalie Warner Hahn echter niet in verlegenheid. Met een simpele vangbal voorkomt hij de 2-2.

'35 WISSEL Mitchell van der Gaag grijpt in, tien minuten voor rust brengt hij Mounir El Allouchi binnen de lijnen. Daan Klomp moet zijn plaats afstaan.

'27 DOELPUNT Mitchell van Bergen schiet Heerenveen op voorsprong. De buitenspeler uit Oss haalt van buiten het strafschopgebied uit en laat NAC-goalie Benjamin van Leer kansloos.

'13 ROOD! Twee minuten na zijn doelpunt moet Rienstra het veld verlaten. De middenveld krijgt - na ingrijpen van de VAR - een rode kaart voor een charge op Mitchell te Vrede.

'11 DOELPUNT. Daar is de 1-1 al. Heerenveen scoort vanuit een corner. Het is uiteindelijk voormalig Willem II-speler Ben Rienstra die de bal in het doel werkt. Michel Vlap zorgt voor verwarring. De aanvaller probeert de bal nog van richting te veranderen, maar hij mist de bal. De goal komt daardoor op naam van Rienstra.

'7 DOELPUNT! NAC kent weer een droomstart. Greg Leigh geeft een voorzet die licht wordt aangeraakt door een verdediger van Heerenveen, Mitchell te Vrede staat op de goede plaats en werkt de bal binnen. Het is de achtste treffer voor de spits van de Bredase club.

'1 Er is afgetrapt in het Rat Verlegh Stadion.

Voor de wedstrijd werd er afscheid genomen van Justin Goetzee. De algemeen directeur verlaat NAC, hij gaat in het nieuwe jaar aan de slag bij Team Jumbo Visma, de wieler- en schaatsploeg. Nicole Edelenbos gaat vanaf 7 januari aan de slag als opvolger van Goetzee, ze is aangesteld als interim-directeur.





Opstelling: