Twee gewonden bij schietpartij in de buurt van supporterscafé PSV

EINDHOVEN - In de buurt van De Aftrap, het supporterscafé van PSV aan de Vonderweg in Eindhoven is zaterdagavond een schietpartij geweest. De melding kwam net over acht binnen, kort na de start van de wedstrijd PSV-AZ in het Philipsstadion. Twee personen raakten gewond.

Een flink deel van de weg is afgezet door de politie. Volgens een fotograaf ter plaatse ligt er veel bloed op straat. Ook zouden er kogelhulzen liggen.

Een van de slachtoffers zou aan de overzijde van de weg tegenover het café zijn gevonden. Het gaat om een man met een schotwond in zijn been. Een mede-supporter heeft zijn been afgebonden met een riem, volgens twee getuigen. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De tweede gewonde is ter plaatse in de ambulance behandeld.

Getuigen

Waarschijnlijk heeft de schietpartij niet in het café plaatsgevonden maar buiten. Rond half negen stonden nog een aantal supporters naar de wedstrijd te kijken. De politie haalde rustig alle supporters naar buiten. Iedereen werd ondervraagd en van elke bezoeker werden de gegevens genoteerd. "Mogelijk zitten er getuigen tussen", aldus een agent. De Aftrap is de rest van de avond gesloten. Ook blijft de Vonderweg dicht, maar volgens de politie gaan supporters die vertrekken uit het stadion daar geen last van hebben.

De politie doet verder ook sporenonderzoek en ontvangt graag eventuele beelden van de schietpartij. Ze doen daarvoor een oproep via Twitter.

Camera's

Eerder dit jaar werd besloten om beveiligingscamera's op te hangen in de buurt van het café. De burgemeester nam deze beslissing omdat er volgens de politie slecht zicht was op de situatie rondom het café dat vlak bij het Philips Stadion ligt. De politie omschreef het toen als een 'potentieel veiligheidsrisico'. De politie kwam tot haar conclusie na een onderzoek naar eerdere incidenten nabij De Aftrap. Het ging hierbij om een openlijke geweldpleging en een steekpartij.