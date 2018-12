Willem II gaat in kwartfinale van KNVB-beker op bezoek bij FC Twente.

TILBURG - In de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker speelt Willem II tegen FC Twente . De ploeg van trainer Adrie Koster gaat op bezoek in Enschede. De wedstrijd wordt gespeeld op 22, 23 of 24 januari.

Danny Koevermans deed de loting voor de kwartfinale van het Nederlandse bekertoernooi. Hij koppelde Willem II aan de enige club die niet in de eredivisie actief is. FC Twente is de nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie.

Weg naar kwartfinale

Voor Willem II is het de tweede uitwedstrijd in het bekertoernooi tegen een club die uitkomt op het tweede niveau van Nederland. In de eerste ronde ging het op bezoek bij FC Volendam, daar werd met 1-2 gewonnen. In de twee volgende rondes werd er in eigen huis gewonnen van de amateurs van Spakenburg (5-0) en AFC (3-0).

Voor FC Twente is het de derde thuiswedstrijd op rij in de beker. In de eerste ronde werd er met 0-2 gewonnen van FC Groningen, daarna volgde in de Grolsh Veste zeges tegen Noordwijk (4-2) en RKC (2-0).