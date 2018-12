Michael van Gerwen begint overtuigend aan wedstrijd tegen Max Hopp [LIVE]

LONDEN - Michael van Gerwen neemt het in de derde ronde op tegen Max Hopp. In het dartsgekke Duitsland is de hoop gevestigd op een stunt van Hopp, maar Mighty Mike is de absolute favoriet voor de zege in deze wedstrijd. Tussenstand: 2-0 in sets voor Van Gerwen.

Set 2: 3-1 voor Van Gerwen

In de set van Hopp gaat Van Gerwen er met de winst vandoor. De eerste leg gaat nog naar de Duitser. De tweede leg had hij ook moeten pakken, maar dat deed hij niet. Van Gerwen mist drie pijlen op dubbel twintig. Hopp staat op dat moment op 56, maar met drie pijlen gooit hij dat niet uit. Van Gerwen komt terug en gooit met zijn eerste pijl raak. In de derde leg krijgt Hopp een kans vanaf 78, maar weer lukt het niet. Van Gerwen gooit eerst een enkele 5, maar raakt niet van slag en gooit via triple 13 en dubbel 16 alsnog uit. In de vierde leg krijgt Hopp de kans vanaf 81, maar ook nu lukt het niet. Van Gerwen mist nog twee pijlen, een op dubbel 18 en een op dubbel 9, maar de derde is raak. En zo staat het 2-0 in sets.

Set 1: 3-0 voor Van Gerwen

Van Gerwen begon de wedstrijd zoals je wil beginnen, met een maximale score. Met Hopp op 230 stond Van Gerwen al op een finish. Hij koos er niet voor om voor de bull gaan, maar liet bewust 32 over. De eerste pijl op een dubbel was raak. Ook in de tweede leg begon Mighty Mike met een maximale score. Met een 26-score gaf Hopp Van Gerwen het groene licht om de leg naar zich toe te trekken. De break kwam er net niet met een 116-finish, omdat de laatste pijl net niet in de dubbel ging. De tweede pijl was wel raak. Ook in de derde leg gooide Van Gerwen een keer 180, mede door die score stond hij al snel op een finish. Na twee legs in dertien pijlen gooide de nummer één van de wereld de derde leg in veertien pijlen uit.

Vertrouwen

In Duitsland heerst de vraag of het mogelijk is voor Hopp om te winnen van Van Gerwen. In gesprek met RTL7 was Van Gerwen daar duidelijk over. "Ik denk het niet. Natuurlijk, alles is mogelijk. Ik heb dit jaar eerder wat slippertjes gemaakt. Tegen spelers waarvan je zegt: dat mag niet gebeuren. Maar de vorige vijf edities heb ik allemaal gewonnen, dat vertrouwen neem ik mee naar deze wedstrijd. Ik moet gewoon mijn beste wedstrijd laten zien.""

