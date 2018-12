Deel dit artikel:













Kerst vieren zit er eigenlijk niet in voor Michael van Gerwen: 'Volgende wedstrijd is wat telt'

LONDEN - Michael van Gerwen won zaterdagavond in de derde ronde van Max Hopp. Tijdens de twee kerstdagen wordt er niet gegooid op het WK darts, dus kan Mighty Mike even naar huis. Kerst vieren zit er echter niet voor Van Gerwen, hij is ook tijdens die dagen vooral bezig om het uiteindelijke doel - wereldkampioen worden - te bereiken.

Geschreven door Fabian Eijkhout

“Even bij de familie zijn, maar kerst vieren zit er weinig in”, zegt Van Gerwen na zijn overwinning op Hopp in gesprek met RTL7. “Ik mot me voorbereiden op de volgende wedstrijd, dat is het enige wat telt.” ‘Onnodig moeilijk’

Van Gerwen gooide redelijk goed, toch was er na afloop ook zeker onvrede. “Ik kom heel makkelijk met 3-0 voor. Maar daarna maak ik het mezelf onnodig moeilijk, dat is echt nergens voor nodig. Maar dat kan ik alleen mezelf kwalijk nemen. Ik moet hem niet het idee geven dat er iets te halen valt en ik moet zelf de wedstrijd eerder afmaken.” Het ging vooral mis op de dubbels, een probleem dat vaker speelt de laatste tijd. “Ik gooide ook een paar mooie finishes, 122 en 170. Maar ik kan veel beter dan dit. Ik weet niet eens wat ik uiteindelijk gemiddeld gooide. 101? Gooi ik niet eens mijn beste wedstrijd en heb ik alsnog 101. Moet je nagaan als ik goed gooi.” LEES OOK: Michael van Gerwen 'klasse beter' dan Max Hopp, nederlaag Jelle Klaasen 'onbegrijpelijk en onhandig'