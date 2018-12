Steekpartij in Oss, twee mannen gewond: 'Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is'

OSS - In Oss zijn zaterdagnacht twee mannen gewond geraakt na een steekpartij. Dat meldt de politie.

De gewonde mannen bevonden zich op de Heuvel en op de Berghemseweg.

Vooralsnog niemand aangehouden

"Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is", laat een politiewoordvoerder weten. "Er is vooralsnog niemand aangehouden."

Agenten bekijken of de steekpartijen met elkaar te maken hebben. "Tijdens een onderzoek in de buurt gaan we in gesprek met mensen en bekijken we of er mogelijk camerabeelden zijn die ons kunnen helpen bij het onderzoek."