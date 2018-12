Twee mannen gewond na steekpartijen in Oss, bloedspoor van 'honderden meters' op straat

De gewonde mannen bevonden zich op de Heuvel en op de Berghemseweg. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Een van hen ging naar het Radboudumc in Nijmegen.

"Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is", laat een politiewoordvoerder weten. "Er is vooralsnog niemand aangehouden."

Bekijk de video en lees daarna verder.

Verband wordt onderzocht

Agenten bekijken of de steekpartijen die rond halfzes werden gemeld met elkaar te maken hebben. "Tijdens een onderzoek in de buurt gaan we in gesprek met mensen en bekijken we of er mogelijk camerabeelden zijn die ons kunnen helpen bij het onderzoek."

Behalve op de Heuvel en de Berghemseweg wordt door de politie ook onderzoek gedaan op de Oostwal en de Molenstraat. Op de Molenstraat ligt volgens getuigen 'over een afstand van honderden meters' bloed op de straat.