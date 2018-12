Stuifmail zondag 23 december: bosuilenkast, melige toorts, verjagen van reigers en meriansborstel

Bosuilenkast

Cees Bakker wil een tweede bosuilenkast ophangen. Hij vraagt hoever deze kast minimaal van de eerste moet hangen. Dat is een beetje lastige vraag, want het leefgebied van zo'n bosuil is hierbij van belang. Is het een groot bosgebied met voldoende voedsel, dan is een afstand van vijftig meter voldoende. Maar is het niet zo'n groot bosgebied dan moet je al snel ruimer denken. Kijk dus vooral eerst eens hoe het gebied eruit ziet en ook of er voldoende voedsel in het gebied is, zoals muizen.

Een melige toorts. (Foto: Annie van Gansewinkel)

Melige toorts

Op de foto van Annie van Gansewinkel zie je een plant met een volle aar met witte bloemen. Dit is de melige toorts. Deze bijna 150 centimeter groot wordende plant - ook wel witte toorts genoemd - is een tweejarige plant die tot de helmkruidfamilie behoort. Andere familieleden zijn de prachtige stalkaars, de koningskaars en de vlinderstruik, de Buddleja. In Nederland is deze melige toorts vrij zeldzaam. Hij komt vooral voor langs spoorlijnen, maar gedijt ook goed op locaties met losse en droge - niet te voedselrijke - bodems.

Een reflecterende bol kan ooievaars weghouden bij de vijver

Reflecterende bol helpt bij verjagen reiger

Bij 'buuf' Adeline Besselink hebben ze een hele mooie vijver met prachtige vissen. Maar dat worden er steeds minder nu een blauwe reiger die vijver ontdekt heeft. Nu vraagt zij zich af hoe je nu die reiger op een diervriendelijke manier kunt verjagen. Als eerste zeg ik dan: zorg dat die reiger niet goed kan staan bij zo’n vijver. Dit kun je oplossen via het spannen van draad op de plekken waar die nu wel kan staan of je zet een hekwerk rond je vijver. In beide gevallen moet je dan wel bekijken of dit de boel niet ontsiert. Je kunt ook een net over de vijver spannen, maar dit geeft vaak geen mooie beeld. Of het net moet onopvallend hoog geplaatst kunnen worden. Je kunt ook de aanvliegroute onmogelijk maken door draden over (een deel van) de tuin te spannen. Tot slot weet ik dat er verschillende reflecterende producten te koop zijn die ook wel werken. Want reigers schrikken van onrustige lichtreflecties.

De rups van de meriansborstel. (Foto: Carla van Bergen)

Meriansborstel

Op de foto die Carla van Bergen instuurde, zie onder de druiven een mooie geelharige rups met aan de achterkant iets dat op een rode speer lijkt. We hebben hier te maken met de rups van de meriansborstel rups. Deze rups is vernoemd naar de bekende vlinder- en insectenschilderes Maria Sibylla Meriam. Deze van oorsprong Duitse vrouw leefde van 1647 tot 1717 en woonde de laatste dagen van haar leven in Amsterdam. Zij was naast kunstenares en ook entomoloog. Vermoedelijk vanwege de opvallende borstels op de rug van de rups is deze naar haar vernoemd. Je vindt deze rups voornamelijk op sleedoorns, meidoorns, zomereiken, berken en gecultiveerde fruitbomen. De wijnranken op deze foto passen dus mooi in dit rijtje. Verder voeg ik de foto van de vlinder toe , waarin de rups na verpopping verandert.

De vlinder waarin de meriansborstel na het verpoppen in verandert.

Wulp

Deze video van de Weidevogelbescherming Brabant werd gemaakt op 20 mei 2015 bij een wulpennest in het oosten van Brabant. Het is prachtig om te zien dat de oudervogel voorzichtig terugkomt naar het nest en fanatiek probeert om ieder grassprietje goed te leggen. Hoe beter beschut, hoe minder de kans op aanvallen van vijanden. Deze film werd gemaakt door een veldmedewerker van de stichting Brabants Landschap.



Natuur in Eigen Hand

Heb je een concreet plan om nieuwe natuur te realiseren, maar ontbreekt het je aan voldoende financiële middelen? Door deel te nemen aan de prijsvraag van het Groen Ontwikkelfonds Brabant maak je kans op vijfduizend euro. Je kunt je plan tot en met 11 januari indienen. Er is wel een aantal spelregels. Het plan moet:

• mensen in beweging zetten

• gerealiseerd worden in de provincie Noord-Brabant;

• invloed hebben op de omgeving (niet alleen de eigen achtertuin)

• een bijdrage leveren aan de verbetering van de biodiversiteit

• binnen een jaar in uitvoering kunnen

• origineel zijn

Maak een plan van maximaal twee pagina's en neem daarin ook een begroting op. Daarin moet je inzichtelijk waarvoor u het prijzengeld wilt inzetten. Voor het indienen van een plan of vragen kun je mailen naar het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de bijeenkomst Natuur in Eigen Hand op woensdag 6 februari in Breda. Iedereen is hierbij van harte welkom. Tijdens deze avond kun je informatie krijgen over financieringsmogelijkheden, waardevolle contacten aanhalen en feedback krijgen op je plannen. Je wordt wel verzocht je aan te melden voor deze bijeenkomst.

Wolven terug in Nederland

Wolven zijn nu al anderhalf jaar vrijwel continu in Nederland aanwezig. Hoewel het er maar weinig zijn, neemt hun aantal wel toe. Maar wat betekent dit voor jou? Hoog tijd voor een folder om - naast de website - mensen hierover te informeren. Nederlanders voorbereiden op de komst van de wolf is immers één van de doelstellingen van Wolven in Nederland.

Natuurtip

Zaterdag 29 december kun je zorgeloos zwerven door de Loonse en Drunense Duinen, van tien uur 's ochtends tot drie uur 's middags. Deelnemers struinen dan met een duingids vanaf Bosch en Duin in Udenhout naar De Roestelberg in Kaatsheuvel en weer terug. Dit gaat dan natuurlijk niet over gebaande paden. Ontdek als deelnemer bijzondere plekken waar je op eigen gelegenheid niet zomaar komt. Houd je adem in op het stilste plekje van de duinen, beklim de Sint Jansberg, verwonder je over de smidse van de specht of neem een kijkje in het domein van de rugstreeppad. Halverwege pak je als deelnemer de broodnodige rust bij De Roestelberg. Dan is het tijd voor koffie of thee met appelgebak, bij de wandeling inbegrepen.

Geïnteresseerden wordt gevraagd zich aan te melden, zodat voldoende gidsen geregeld kunnen worden. Deelnemers wordt gevraagd een kwartier voor het begin aanwezig zijn. Honden zijn niet toegestaan tijdens deze wandeling. Voor meer informatie kun je terecht bij IVN Brabant via telefoonnummer 088- 500 31 10 of www.brabant@ivn.nl.