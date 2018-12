Vrouw treft vreemde man in keuken: verdachte 'vermoedelijk onder invloed van iets'

OISTERWIJK - Een bewoonster van een huis aan de Vennelaan in Oisterwijk trof zaterdagavond laat een vreemde man in haar huis. Ze sloeg direct alarm. De insluiper, een man van 33 uit Oisterwijk, verliet het huis zonder iets mee te nemen. Ook heeft hij de vrouw niks aangedaan.

Volgens een woordvoerder van de politie was de man ‘vermoedelijk onder invloed van iets’. “Waarom hij bij het huis rondhing, kunnen we nog niet zeggen. We moeten hem nog verhoren”, geeft ze aan.

De verdachte is snel nadat hij het huis verliet, aangehouden. Dit op verdenking van inbraak. Agenten die op weg waren naar het huis zagen hem in de berm liggen. Hij voldeed aan het signalement dat de bewoners hadden doorgegeven.

Ineens in de keuken

De bewoonster hoorde rond halftwaalf zaterdagavond geluiden op de oprit. Ze keek uit het raam en zag een onbekende haar huis binnenlopen. Vervolgens stond hij ineens in de keuken.

De politie vermoedt dat de verdachte via een raampje nog in een andere ruimte is geweest. Toen hij werd ontdekt door de vrouw ging hij er direct vandoor.