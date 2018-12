Fabiola en Toon maakten van hun huwelijk een kerstsprookje: 'Sneeuw was pas echt perfect geweest'

"Ik hou van de sfeer en de gezelligheid rondom kerst", zegt Fabiola. Dus toen zij door Toon Netten ten huwelijk werd gevraagd, wist ze meteen dat het een kersthuwelijk zou worden. 'Heel gelukkig' is ze met de rood-satijnen jurk met de witte bloemen en bontkraag. "Mandy van de Mortel heeft die gemaakt op basis van een voorbeeld wat wij hadden gezien. Dat heeft ze perfect gedaan." Dat het rood moest zijn ligt voor de hand, want 'rood hoort bij kerst'.









Vanuit haar ouderlijk huis stapte Fabiola als een winterprinses in de arrenslee. "Voor de rendieren kregen we geen toestemming, maar met de mooie Friezen voor de slee was ik ook heel blij", laat de bruidegom weten.









'Met sneeuw was het perfect geweest'

De twee kennen elkaar al sinds hun schooltijd. "Maar toen wees ze me af", bekent Toon. De vonk sloeg over toen ze twee jaar geleden op Facebook weer met elkaar in contact kwamen. Hij vroeg haar ten huwelijk en zonder aarzelen zei ze 'ja'.

Voor iemand die zo dol is op sprookjes als Aladdin en The Lion King is zondag het ultieme sprookje waarheid geworden. Daar kon zelfs de aanhoudende regen geen spelbreker meer in zijn. "Maar met sneeuw was het helemaal perfect geweest."