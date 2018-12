Lopen gaat nog lastig, maar dj staat maand na mislukte stagedive met krukken weer achter draaitafels

BERGHEM - Toen dj Leon Hoeks (43) uit Berghem eind november na een mislukte stagedive op de intensive care belandde, zei hij voor kerst weer op het podium te willen staan. En dat lukte: zaterdagavond had hij, weliswaar op krukken, zijn eerste optreden.

Zes ribben, een gebroken been en een klaplong hield Hoeks over toen hij zijn optreden met de act Shadowlands Terrorists afsloot met een stagedive. Hij sprong van het podium, klapte keihard op een dranghek en belandde op de intensive care. In het ziekenhuis liet hij weten zo snel mogelijk weer op te willen treden. Nog voor Kerstmis.

Zaterdagnacht was het zover op het feest History of Hardcore in Zaandam. Hoeks stond weer achter de draaitafels, al deed dat wel een beetje pijn. "Ja, die zes gebroken ribben zijn nog niet hersteld en lopen gaat ook nog lastig. Dus ik heb het maar een beetje op één been gedaan”, vertelt hij. Met een kruk achter de draaitafels kon hij het volhouden. "Af en toe staan, af en toe zitten. Ik mag het been namelijk maar een klein beetje belasten."

Verantwoord

Het publiek ontving hem met een warm welkom. “De MC refereerde nog aan de filmpjes die van de stagedive gemaakt waren. Het publiek juichte ook hard.” Maar Hoeks was eigenlijk vooral blij dat hij zijn doel behaald had, ondanks dat veel mensen hem voor gek verklaarden. “Ik heb het wel op een verantwoorde manier gedaan”, lacht hij.

Of de dj nog een keer gaat stagediven, laat hij nog even in het midden. “Misschien doe ik het wel nooit meer. Maar ik sluit het niet uit.”

[instagram:https://www.instagram.com/p/BrVahu-Axwp/?utm_source=ig_web_copy_link]