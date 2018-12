Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drie hondjes overleden door brand in een schuur in Reusel, 'een keiharde klap in ons gezicht' De zoon des huizes ontdekte de brand in de schuur (Foto: Berry van Gaal/SQ Vision)

REUSEL - Zondagmiddag is rond de klok van vier uur brand uitgebroken in een schuur aan de Hooge Mierdseweg in Reusel. Dit gebeurde in een deel van de schuur dat als recreatieruimte werd gebruikt. En waar de honden dus verbleven. De brand werd ontdekt door de zoon des huizes die de kachel in de recreatieruimte aan wilde gaan maken.

Geschreven door Jacky Goossens

De schuur waar de hondjes zijn omgekomen bestaat uit twee delen, een garage en een recreatieruimte. De ruimtes zijn door een muur van elkaar gescheiden. De eigenaresse van de hondjes benadrukt dat de brand dankzij haar zoon is ontdekt. "Als hij de kachel niet aan had willen maken, hadden we de brand pas veel later ontdekt. Gewoon verschrikkelijk

Dat door de brand hun drie hondjes van ongeveer acht jaar zijn omgekomen, doet pijn. "Dat is een keiharde klap in ons gezicht. Ze waren eigenlijk altijd buiten, maar omdat het weer zo slecht was waren ze binnen. Maar dat kwam dus eigenlijk bijna nooit voor. Het is gewoon verschrikkelijk." De eigenaresse laat weten dat zij en haar man voor alle zekerheid een bezoek brengen aan de huisarts in verband met het inademen van rook. Als mogelijke oorzaak van de brand wordt aan kortsluiting gedacht. Of dit ook zo is, zal het onderzoek van de brandweer moeten uitwijzen.