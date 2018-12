Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drie yorkshireterriërs overleden door brand in een schuur in Reusel De brandweer bij de schuur in Reusel (Foto: Berry van Gaal/SQ Vision)

REUSEL - Zondagmiddag is rond de klok van vier uur brand uitgebroken in een schuur aan de Hooge Mierdseweg in Reusel. Dit gebeurde in een deel van de schuur dat waarschijnlijk als recreatieruimte werd gebruikt. En waar de honden dus verbleven. Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet duidelijk.

Geschreven door Jacky Goossens

Volgens een getuige bestaat de schuur uit twee delen, een garage en een soort recreatieruimte met allemaal banken. De ruimtes zijn door een muur gescheiden van elkaar. In dit 'jeugdhonk' zou brand zijn ontstaan in een poging de kachel aan te steken. De brand is inmiddels onder controle, maar heeft dus wel de drie honden die in de recreatieruimte waren, het leven gekost. Wat er precies is gebeurd en wie verantwoordelijk is voor de brand is nog onduidelijk. De brandweer doet hier verder onderzoek naar.