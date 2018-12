Bijzondere Brabanders worden verrast met een kerstpakket: 'Ik ben helemaal overdonderd'

DEN BOSCH - Kerst is bij uitstek een moment oom bijzondere mensen extra in het zonnetje te zetten. Mensen die keihard werken en altijd klaar staan voor anderen. Zoals dansjuf Dimphy die volgens de kinderen altijd heel lief is. Nog de hele dag krijgen bijzondere Brabanders een kerstpakket van Omroep Brabant.

Verslaggevers rijden door de provincie en brengen kerstpakketten naar de mensen die het dit jaar extra verdienen. Ondernemer Ad de Jong was maandagochtend de eerste die een pakket in ontvangst mocht nemen. Hij is ondernemer en krijgt daarom nooit een kerstpakket. Daar moest verandering in komen volgens zijn vrouw Liesbeth.





Ook dansjuf Dimphy verdiende volgens haar leerlingen een kerstpakket omdat zij altijd voor de kinderen klaar staat. “Ik ben helemaal overdonderd, ik had het niet verwacht. Het is wel heel lief van de kinderen. De leerlingen voelen ook echt als mijn kinderen”, vertelt de juf. Zij kreeg niet alleen een kerstpakket, maar ook nog een optreden van de kinderen.

Wendy uit Zundert gunde haar buurvrouw Ria een kerstpakket. Ria werd afgelopen jaar namelijk ernstig ziek. Gelukkig slaat de behandeling wel aan, maar het blijft toch spannend. Ondanks dat ze ziek was, stond Ria altijd voor haar buurvrouw Wendy klaar. Ria is in tranen wanneer zij haar pakket in ontvangst neemt. “Ik vind het heel schattig! Het is zo lief dat ze dit voor me doet”, zegt ze.

Naast de ondernemer, juf en buurvrouw wordt er vandaag uiteraard ook een oma verrast met een leuk kerstpakket. Volgens kleindochter Martine verdiende haar oma Riet dit zeker. “Ze is een hele lieve oma en staat altijd voor me klaar. Ze verrast mij ook weleens”, aldus Martine. Bovendien is Riet vandaag ook jarig. Oma Riet neemt het pakket dankbaar in ontvangst. Riet: “Ik hoop dat we nog lang van elkaar mogen genieten.”