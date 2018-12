Tweede kerstdag in Brabant: 'Gisteren veel gegeten en gedronken en vandaag op pad'

Bij Motel Vught is het in de ochtend al opmerkelijk druk. Voor de kerstbrunch komen hele families aangereden om te beginnen met waar ze de dag ervoor geeindigd waren; samen eten. Voor sommigen zijn de twee kerstdagen wel een uitkomst. Een gescheiden vader is er met zijn twee dochtertjes en vandaag is het zijn dag.

'Dit is voor mij dé kerstdag"

"Die twee zijn de belangrijkste personen in mijn leven, dus hoort dit er wel bij. De kerst samen met hun vieren en de rest van mijn familie erbij. Dat maakt deze dag wel mooi. Gisteren waren ze bij hun moeder, vandaag bij mij. Dus dit is dit jaar voor mij dé kerstdag."

Op het winterparadijs op De Parade in Den Bosch ook veel families samen op pad. Opa's en oma's, kinderen en kleinkinderen wandelen langs de kramen en bekijken de kerstboom die gevuld is met foto's en teksten van overleden personen. Dat maakt indruk.

Indrukwekkend

"Het is heel gezellig om met elkaar te zijn en dat zou ik niet willen missen. Maar die boom is wel indrukwekkend. Vooral de overleden jonge mensen. Iedereen gaat een keer, maar als je nog jong bent hoor je hier niet met een foto in deze boom te hangen. Maar mooi dat de boom er staat."

'Bezoek kerststal is traditie'

Even verderop is het ook druk bij de Sint Jan. De kathedraal wordt bezocht voor de vieringen, maar uiteraard ook om de kerststal te bekijken. Een jong stel met een baby in de kinderwagen loopt ook naar binnen. "Dat is voor ons traditie. Gisteren veel gegeten en gedronken en vandaag er uit. We komen ieder jaar kijken."

Nu schaatsen, straks gourmetten

Ook in Oisterwijk is er een kerstmarkt. De 'Winter Village' heeft een kerststal, maar ademt ook wintersport uit met een glühwein-stube én een ijsbaan. Gefilmd door hun vader zijn twee kinderen aan het schaatsen. In de wetenschap dat ze even later weer aan tafel moeten. "Gisteren zijn we in een restaurant wezen eten en straks gaan we gourmetten. Dus het is wel fijn dat we nu even lekker kunnen schaatsen."

Kangoeroeloop

Ook traditie op tweede kerstdag is de kangoeroeloop in Vught. De kerstcalorieën verbranden met een duurlopen van 5 tot 27 kilometer. Een paar duizend enthousiastelingen hebben de loopschoenen aangetrokken om zich even in het zweet te werken. Zoals twee vriendinnen die er ieder jaar bij zijn.

"Dit is echt dé manier om alle calorieën eraf te krijgen. We doen het met de hele familie. Ook de kinderen lopen mee en dat doen we al jaren. Ieder kiest z'n eigen afstand, maar tweede kerstdag zijn we in Vught voor de Kangoeroeloop. Daardoor hoef ik van mezelf op eerste kerstdag ook nergens op te beknibbelen, dus dat is mooi meegenomen."









