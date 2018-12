Brabanders van het Jaar overdonderd door alle reacties: "Dit is de kroon op ons werk'

"We krijgen ontzettend veel reacties", vult Vivienne aan. " Mensen feliciteren ons op sociale media. Op Facebook, Instagram en Whatsapp noemen ze het welverdiend dat we gewonnen hebben en zeggen dat ze trots op ons zijn." Tegelijk levert de prijs ook weer veel nieuwe aanvragen op. "Mensen vragen hoe ze haarwerken kunnen doneren en informeren of we er ook zijn voor mensen die bijvoorbeeld door een haarziekte kaal zijn geworden."





Prijs kwam onverwacht

"We waren al heel blij met de nominatie voor de Brabander van het Jaarverkiezing", zegt Vivienne. "Die bekendheid vinden we heel belangrijk, zodat mensen weten dat we bestaan. We willen graag dat mensen weten dat ze bij ons terecht kunnen en dat ze niet hoeven te zoeken of misschien zelfs op afbetaling een pruik kopen, want die mensen zijn er ook."

"Voor ons was het al een groot feest om in Kasteel Heeswijk ontvangen te worden", zegt Vivienne. Ze noemt de prijs een 'kroon op ons werk'. Dat ze ook werkelijk zouden winnen hadden ze 'totaal niet' verwacht. "We zaten tussen kandidaten die het allemaal verdienen," legt Peggy uit. "Wat mij betreft moet iedereen die zich als vrijwilliger inzet voor een ander een schouderklopje krijgen, dus ik zou deze prijs het liefste in tienen willen delen."









Belangstelling uit het buitenland

Met hun Stichting VIPE hebben de Helmondse vrouwen in ruim drie jaar tijd een netwerk opgebouwd met inzamelpunten in heel Nederland. "Intussen komen er ook uit het buitenland aanvragen binnen. Wij staan er open voor en denken alleen maar in mogelijkheden."