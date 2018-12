Dit moet je weten over Brendan Dolan, de volgende WK-tegenstander van Benito van de Pas

LONDEN - Benito van de Pas speelt in de vierde ronde tegen Brendan Dolan. De Tilburgse darter won donderdagavond van Toni Alcinas, Dolan was te sterk voor King. Vrijdagmiddag spelen de twee tegen elkaar om een plek bij de laatste acht op het WK darts. Maar wie is die tegenstander, nummer 45 van de wereld, van Van de Pas eigenlijk?

Dolan bleef in de eerste twee wedstrijden op het WK zonder setverlies. Eerst won hij met 3-0 van de Chinees Yuanjun Liu, daarna werd de Engelsman Joe Cullen met dezelfde cijfers verslagen. De rechtshandige darter was in de vorige ronde met 4-2 te sterk voor King.

Tekst gaat verder onder de video van Brendan Dolan.

Nederlandse nederlagen

Voor Dolan is het zijn elfde WK waar hij aan meedoet. En het is direct zijn meest succesvolle WK. In de voorgaande tien edities werd hij vier keer in de eerste ronde uitgeschakeld, alle andere deelnames was de tweede ronde zijn eindstation.

Drie keer was een Nederlander in zo'n tweede ronde de baas over Dolan. In 2010 verloor hij met 4-0 van Raymond van Barneveld, in 2013 pakte hij een set maar ging hij uiteindelijk met 1-4 ten onder tegen Barney. In 2017 was Jelle Klaasen de opponent van de Noord-Ierse darter, de Brabander - dit toernooi in zijn eerste wedstrijd uitgeschakeld - won met 4-0.

The History Maker

Met The History Maker heeft Dolan niet de minste bijnaam. Die bijnaam kreeg de Noord-Ier, omdat hij in 2011 geschiedenis schreef tijdens de World Grand Prix. In de halve finale tegen James Wade gooide hij de eerste negendarter ooit op dat toernooi. En dat is extra bijzonder, omdat de World Grand Prix het enige toernooi is waar je naast afsluiten moet openen met een dubbel.









De wedstrijd tussen Dolan en Van de Pas begint vrijdagmiddag rond drie uur in de middag.