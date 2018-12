Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Autobrand na botsing op A27, veel vertraging richting Breda Foto: Twitter/@Tonnieontour

HANK - Op de A27 zijn vrijdag tussen industrieterrein Avelingen en Hank rond elf uur 's ochtends meerdere auto's op elkaar gebotst. Een van de wagens, een Audi, is daarna in brand gevlogen. De rijbaan is afgesloten. Als gevolg staat er veel file in de rijrichting Breda en bedraagt de vertraging op de snelweg een uur.

Geschreven door Ron Vorstermans

Het is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. Het verkeer wordt via de vluchtstrook geleid. Omrijden kan via Den Bosch (A15, A2, A59). Volgens getuigen zijn er drie auto's bij het ongeval betrokken..