Alarmpistool, knipmes en boksbeugel gevonden in BMW die naar wiet ruikt, Tilburger (19) opgepakt Dit is niet de boksbeugel die in Tilburg werd gevonden. (Foto: Pixabay)

TILBURG - Een man van 19 uit Tilburg is donderdagavond opgepakt, omdat hij een alarmpistool en patronen, een knipmes en een boksbeugel bij zich had. De man zat in een BMW met de binnenverlichting aan op de parkeerplaats bij station Universiteit. Agenten die voorbijkwamen, besloten de auto te controleren. Daarbij kwam een sterke wietlucht hen tegemoet.

Geschreven door Marjanka Meeuwissen-Oerlemans

Op de bijrijdersstoel lag een lege verpakking van een joint. De man achter het stuur vertelde dat hij de joint net opgerookt had. Agenten vonden in de auto verder dus wapens en patronen voor een alarmpistool. De spullen werden in beslag genomen en de man mocht mee naar het bureau.