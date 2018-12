WK darts: bekijk de nieuwe vlog vanuit Ally Pally

Tweede vlog: Joost mag het darten

Je kunt iets heel gaafs winnen. Lees en bekijk even onderstaande tweet.

Ryan Joyce werkte vorig jaar nog als winkelbediende, nu staat hij als WK-debutant in de kwartfinale. Tegen Michael van Gerwen moet hij boven zichzelf uitstijgen, weet de nummer 74 van de wereldranglijst. "Er moet iets extreems gebeuren. Als je puur naar de cijfertjes kijkt, gooit Michael gemiddeld tien tot twaalf punten meer dan ik doe. Maar ik ga wel proberen hem te verslaan."





Positieve Benito van de Pas

"Ik ben wel teleurgesteld natuurlijk. Ik voelde me beter dan in de rest van de wedstrijden, maar het heeft me helaas niet gebracht wat ik wilde hebben", zei Van de Pas kort na de uitschakeling op het WK. "Ik baal hier ontzettend van, maar ik kan hier mee door."









Eerste vlog: Joost mag het darten

Brabantse finale?

Van Gerwen en Van de Pas zitten niet aan dezelfde kant van het schema. Een Brabantse finale is dus nog altijd mogelijk. Van Gerwen noemt het een goede prestatie van Van de Pas. "Al zit hij wel een klein beetje aan de goede kant van het schema." Mighty Mike ziet een Brabantse finale echter niet gebeuren. "Eén Brabander, dat ben ik."

'Tegenstander interesseert me geen reet'

Michael van Gerwen won donderdagavond de wedstrijd tussen twee tweevoudig wereldkampioenen. Adrian Lewis werd met een 4-1 nederlaag naar huis gestuurd. Zaterdag speelt Mighty Mike zijn kwartfinale. De tegenstander is nog onbekend. Op de vraag of hij een voorkeur heeft voor James Wade of Ryan Joyce? "Interesseert me echt helemaal geen ene reet."

Van de Pas heeft steun van zoontje

Benito van de Pas won donderdagavond met 4-2 van Toni Alcinas. En dat zorgde voor blijdschap. Het WK was voor de Tilburgse darter al geslaagd toen hij de eerste ronde met succes was doorgekomen. De zege op de Spanjaard is extra. En dan wacht vrijdagmiddag de volgende wedstrijd, tegen Brendan Dolan.



Van de Pas hoopt op een nieuw resultaat. Hij zal zijn elf weken oude zoontje dan nog wat langer moeten missen, want Benjamin was alleen de eerste ronde in Londen. Maar het missen moet dan maar, want thuiskomen met een zo mooi mogelijk resultaat is nu het doel.