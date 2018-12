Tieners slaan beveiliger, slopen politiebus en bedreigen agenten met de dood

BREDA - Twee tieners hebben zich donderdagavond flink misdragen in het uitgaanscentrum van Breda. Eerst sloegen ze een portier. Toen de politie poolshoogte kwam nemen, richtten de jongens hun agressie op de agenten. Een van hen bedreigde de agenten met de dood, schold er lustig op los en sloopte het dak van de politiebus waarin hij werd meegenomen.

De politie kreeg rond halfelf een melding dat er ruzie was tussen een beveiliger en twee stappers in de Visserstraat. Toen agenten bij de betreffende horecagelegenheid aankwamen, vertelde de portier dat de jongens agressief waren geworden omdat ze onder invloed waren en niet binnen mochten. Ze zochten de confrontatie op en sloegen de portier.

Toen de politie het duo wilde aanhouden, bleven de mannen zich verzetten. Ook verbaal, want niet alleen werden agenten met de dood bedreigd, ook riep één van de jongens 'kankermongolen', 'klootzakken' en 'hoer' naar de politie. Toen hij uiteindelijk in de politiebus werd gezet, maakte hij het dak daarvan kapot en tufte hij de bus onder. Met 'enig duw- en trekwerk' belandde de agressieve tiener in de cel. Een blaasproef afnemen lukte niet.

Gebroken neus

Ook zijn kompaan liet zich niet zomaar arresteren. Deze jongen had een bloedneus en gaf in de politiebus aan dat hij misselijk was. Hij werd naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat hij zijn neus gebroken had. Het is niet duidelijk of die al gebroken was voor zijn arrestatie.

Nadat hij aan zijn neus behandeld was, werd ook hij in de cel gezet. Bij hem lukte het wél om een blaastest af te nemen. Hij blies 479 ugl. Dat betekent dat hij ruim twee keer zoveel had gedronken dan is toegestaan.