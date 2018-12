Overval op afhaalrestaurant in Helmond, dader dreigt met vuurwapen

HELMOND - Een Aziatisch afhaalrestaurant aan de Mierloseweg in Helmond is vrijdagavond overvallen. De dader kwam rond kwart voor acht het restaurant binnen en dreigde met een vuurwapen of iets wat daarop leek. Hij ging er met een onbekend geldbedrag vandoor.

Tijdens de overval was er alleen personeel in het restaurant. Niemand raakte gewond. De dader rende vermoedelijk weg in de richting van de 2e Haagstraat.

De politie is op zoek naar getuigen. De dader is vermoedelijk een blanke man, slank postuur en ongeveer 1,65 meter lang. Hij droeg een zwarte jas en had zijn gezicht bedekt. Wie meer weet, kan bellen met 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).