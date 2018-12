Deel dit artikel:













Hudson's Bay in Tilburg ontruimd na brandmelding bij La Place De mensen moesten buiten wachten tot het pand weer vrijgegeven werd (foto: Toby de Kort)

TILBURG - Het warenhuis Hudson's Bay aan de Heuvelstraat in Tilburg is zaterdagmiddag ontruimd in verband met een brandmelding bij de La Place in hetzelfde gebouw. Zo'n honderd mensen stonden buiten voor de deur.

Geschreven door Michelle Peters

Rond twee uur kwam de brandmelding binnen. Het is niet bekend wat er nu precies gebeurd is. Het gebeuren trok veel bekijks. Het was al druk in de stad, maar veel mensen kwamen toch nog even een kijkje nemen. Het pand is inmiddels weer vrijgegeven. De mensen kunnen weer gewoon naar binnen.